Четверг, 15 августа, 2024

Вице-губернатор Рязанской области встретился с послом Королевства Бахрейн

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/artyom_branov

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов провёл встречу с послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Аль-Саати. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» 14 августа.

Он отметил, что во время Петербургского международного экономического форума в этом году между Рязанской областью и Королевством Бахрейн были достигнуты договорённости о развитии делового сотрудничества. Ближневосточный партнёр заинтересован возможностями рязанских фармацевтических заводов, а также продуктами питания и строительными материалы.

— Презентовали послу Бахрейна действующие производства, рассказали об инвестпректах, которые будут реализованы в ближайшей перспектив, — пишет Артем Бранов. — Экспорт является одним из стратегических направлений развития экономики региона. Будем наращивать объём сотрудничества с Бахрейном.

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