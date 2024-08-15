Вице-губернатор Рязанской области встретился с послом Королевства Бахрейн

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов провёл встречу с послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Аль-Саати. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» 14 августа.
Он отметил, что во время Петербургского международного экономического форума в этом году между Рязанской областью и Королевством Бахрейн были достигнуты договорённости о развитии делового сотрудничества. Ближневосточный партнёр заинтересован возможностями рязанских фармацевтических заводов, а также продуктами питания и строительными материалы.