Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном

Строительство школы в Кальном завершено, сообщил 29 декабря вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

По словам Бранова, в Рязани появился новый современный образовательный объект, оснащённый по последнему слову. В школе построена вместительная столовая, есть несколько спортзалов, классы оснащены интерактивным досками. Учебное заведение рассчитано на 1100 учеников.

— Приступаем к строительству ещё двух новых современных школ в Рязани — в микрорайонах Семчино и Олимпийском городке, — написал вице-губернатор ВКонтакте.

Переговоры о строительстве новых школ в Рязани идут с федеральным центром.