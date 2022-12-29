Четверг, 29 декабря, 2022
7info

Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном

На главнуюНовости Рязани

Строительство школы в Кальном завершено, сообщил 29 декабря вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

По словам Бранова, в Рязани появился новый современный образовательный объект, оснащённый по последнему слову. В школе построена вместительная столовая, есть несколько спортзалов, классы оснащены интерактивным досками. Учебное заведение рассчитано на 1100 учеников.

— Приступаем к строительству ещё двух новых современных школ в Рязани — в микрорайонах Семчино и Олимпийском городке, — написал вице-губернатор ВКонтакте.

Переговоры о строительстве новых школ в Рязани идут с федеральным центром.

Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном
Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/