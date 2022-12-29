Вице-губернатор Бранов сообщил о завершении строительства школы в Кальном

Строительство школы в Кальном завершено, сообщил 29 декабря вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
По словам Бранова, в Рязани появился новый современный образовательный объект, оснащённый по последнему слову. В школе построена вместительная столовая, есть несколько спортзалов, классы оснащены интерактивным досками. Учебное заведение рассчитано на 1100 учеников.
Переговоры о строительстве новых школ в Рязани идут с федеральным центром.
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