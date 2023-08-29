Вторник, 29 августа, 2023
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Вице-губернатор Бранов пообещал хорошие новости о строительстве школ в Рязани

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Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов по итогам встречи с заместителем главы Минстроя России Александром Ломакиным пообещал хорошие новости о строительстве школ в Рязани. Пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

— Нехватка школ в Рязани — одна из ключевых проблем областного центра. Только возможностей региона для её решения недостаточно — необходима помощь федерального центра.
По поручению губернатора Павла Малкова системно работаем над решением этого вопроса. Сегодня провёл рабочую встречу с первым заместителем главы Минстроя России Александром Ломакиным. Раскрывать подробности пока рано, но хорошие новости в ближайшее время обязательно будут, — написал Бранов.

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