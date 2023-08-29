Вице-губернатор Бранов пообещал хорошие новости о строительстве школ в Рязани

— Нехватка школ в Рязани — одна из ключевых проблем областного центра. Только возможностей региона для её решения недостаточно — необходима помощь федерального центра.

По поручению губернатора Павла Малкова системно работаем над решением этого вопроса. Сегодня провёл рабочую встречу с первым заместителем главы Минстроя России Александром Ломакиным. Раскрывать подробности пока рано, но хорошие новости в ближайшее время обязательно будут, — написал Бранов.