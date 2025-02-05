ВХ: Зеленский фактически озвучил план прекращения боевых действий

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале вчера фактически озвучил план прекращения боевых действий. Так считает автор сообщения телеграм-канала «Военные хроники».

По мнению президента Украины, если США прекратят военную поддержку страны, европейская помощь также ослабнет, начнутся проблемы внутри западной коалиции.

— В таком случае Украина потеряет не менее 60% всех потоков вооружений и денег (на самом деле больше, близко к 90%). Любопытно, что заявление это прозвучало на фоне проблем в США с USAID и пересмотром всего контура внешней политики, — пишет автор поста.