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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Специальная военная операция

ВХ: Зеленский фактически озвучил план прекращения боевых действий

Алексей Самохин

Владимир Зеленский в своём телеграм-канале вчера фактически озвучил план прекращения боевых действий. Так считает автор сообщения телеграм-канала «Военные хроники». 

По мнению президента Украины, если США прекратят военную поддержку страны, европейская помощь также ослабнет, начнутся проблемы внутри западной коалиции. 

— В таком случае Украина потеряет не менее 60% всех потоков вооружений и денег (на самом деле больше, близко к 90%). Любопытно, что заявление это прозвучало на фоне проблем в США с USAID и пересмотром всего контура внешней политики, — пишет автор поста.

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