Ветеринарный препарат изымают из оборота в Рязанской области

В Рязанской области изымают из оборота ветеринарный препарат. Об этом сообщает Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

Управление Россельхознадзора информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного средства «Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота» (серия 3; срок годности 02.2028) производства ФКП «АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» (Краснодарский край) установленным требованиям по показателю «Активность (активность в отношении эшерихий)».

На основании пункта 2 части 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» уведомляем об изъятии из гражданского оборота указанной серии лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

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В случае выявления данного препарата в обороте просим направлять сообщение в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям на адрес электронной почты или по телефону: rshn29@fsvps.gov.ru, 8 (4912) 37-33-59.