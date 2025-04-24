Ветераны СВО провели Урок мужества в школе №32 города Рязани

В преддверии 80-летия Великой Победы на встречу со школьниками приехали ветераны специальной военной операции Максим Катков и Алексей Матасов (участники первого и второго потоков кадрового проекта «Герои 62«), заместитель руководителя по общественным проектам Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Рязанской области Виктор Кучеренко и труженик тыла Владимир Петрович Смирнов.

Школьники узнали о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Труженик тыла Владимир Петрович Смирнов, которому в 1941 году исполнилось 10 лет, рассказал о вкладе в победу на фашизмом детей того времени, которые с раннего утра до позднего вечера работали в колхозе, чтобы обеспечить фронт хлебом. Сейчас многие люди помогают участникам специальной военной операции, в чем выражена преемственность поколений.

– Уроки Мужества, в которых мы принимаем участие, имеют очень важное значение для подрастающего поколения. Мы рассказываем о Великой Отечественной войны, о специальной военной операции, показывая таким образом связь поколений – героев прошлого и настоящего, – отметил участник СВО Максим Катков.

По словам заместителя руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области Виктора Кучеренко, на Уроках мужества дети знакомятся с историей великой страны, ее героями, их подвигами. «С фашизмом в годы Великой Отечественной войны боролись все народы Советского Союза, о чем мы сегодня и рассказали школьникам. Сейчас проходит специальная военная операция, и люди тоже действуют очень сплочённо, поскольку стоит цель, как и более 80 лет назад, защитить наше государство.