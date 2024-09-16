Понедельник, 16 сентября, 2024

Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Черничкину из Рязани исполнилось 99 лет

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

99-летний день рождения отметил 15 сентября ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Рязани Дмитрий Алексеевич Черничкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дмитрий Алексеевич родился в деревне Чернаво-Выселки Милославского района в многодетной крестьянской семье. На фронт он ушел добровольцем, когда ему было 17 лет. Дмитрий Алексеевич воевал в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии, а также в битве за Берлин. Его награждали орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины».

После войны он вернулся в Милославский район. Его общий трудовой стаж – 60 лет. Дмитрий Алексеевич вырастил трех сыновей. В Рязань он переехал в 2001 году. Здесь он активно участвовал в ветеранском движении. В 2007 году возглавил комиссию по работе с молодежью. Он также организовал работу ветеранов Великой Отечественной войны в районном военкомате с допризывной и призывной молодежью. За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи Дмитрий Алексеевич награжден Почетной грамотой Министра обороны РФ, знаком губернатора Рязанской области «За усердие». Имеет медаль «За трудовое отличие».

С Днем рождения Дмитрия Алексеевича поздравил глава администрации Рязани Виталий Артемов. Он поблагодарил ветерана за самоотверженность в годы войны, добросовестный труд и большой вклад в патриотическую работу с молодежью.

Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Черничкину из Рязани исполнилось 99 лет
Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Черничкину из Рязани исполнилось 99 лет

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