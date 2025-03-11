Ветеранов СВО приглашают принять участие в кадровой программе «Герои62»

Региональный комитет по информации и массовым коммуникациям сообщает о том, что продолжается регистрационная кампания для участия в отборе на второй поток кадровой программы «Герои62». Она продлится до 4 апреля.

Программа «Герои62» организована в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина о всесторонней поддержке участников СВО и реализации для них региональных кадровых программ.

«Такие программы вызывают большой интерес у участников спецоперации. Я горд, что Рязанская область в числе первых начала реализовывать такой проект. Это очень важно, потому что в таких людях есть большая потребность в нашем государстве. Они приняли присягу на верность своему Отечеству, закаленные в боевых действиях, знают, как важно работать в команде, и готовы к выполнению других не менее ответственных задач. Поэтому необходимо предоставить им возможность пройти переобучение, чтобы полученные знания они применяли на практике», — отметил депутат Государственной Думы, член Общественного совета федеральной программы «Время Героев» и регионального проекта «Герои62» Андрей Красов

Первый поток участников региональной программы «Герои62», успешно прошедших отборочные испытания, уже набран. Впереди их ждет год плодотворной работы с личным наставником на базе ведущих образовательных площадок.

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В настоящее время проводится отбор на второй поток программы. Заявки принимаются до 4 апреля. Подробную информацию о проекте и условия участия в нем можно узнать на официальном сайте герои62.рф и на страницах ВКонтакте и Телеграм.