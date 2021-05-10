Ветеран ВОВ из Рязани Яков Окунев отметил 97-й день рождения

Ветеран войны Яков Митрофанович Окунев принимает поздравления с днем рождения, сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.
10 мая ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 97 лет. С днем рождения именинника поздравил заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы, депутат по округу №19 Александр Сидоров.
Яков Митрофанович ушел на фронт в 1942 году, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г.»