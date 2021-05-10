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Понедельник, 10 мая, 2021
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Ветеран ВОВ из Рязани Яков Окунев отметил 97-й день рождения

7info
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Ветеран войны Яков Митрофанович Окунев принимает поздравления с днем рождения, сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

10 мая ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 97 лет. С днем рождения именинника поздравил заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы, депутат по округу №19 Александр Сидоров.

Яков Митрофанович ушел на фронт в 1942 году, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 г.г.»

–  Спасибо за мир и жизнь. Пусть каждый день дарит Вам домашний уют, любовь и заботу родных. Здоровья на долгие годы, жизненного благополучия, уважения окружающих и почета, – сказал в поздравлении Александр Сидоров.

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