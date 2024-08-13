Вторник, 13 августа, 2024

Ветеран СВО спас зацепера, которому электричка отрезала ногу

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: РЗН.инфо

Молодого парня-зацепера, которому отрезала ногу электричка «Москва — Рязань», спас ветеран СВО. Об этом в соцсетях рассказала кассир-контролер, работающая на железной дороге.

По словам женщины, инцидент случился вечером 11 августа с электропоездом, прибывающим в Рязань в 23 часа. Крик пострадавшего услышали между остановками Конев-бор и Хорошово. Электричку экстренно остановили. У парня, которому на вид 16 лет, не было ноги, также зацепер получил черепно-мозговую травму.

Контролер выразила благодарность пассажиркам, которые отдали футболку, чтобы остановить кровь, воду, для оказания первой помощи.

Больше всех помог возвращавшийся с СВО десантник 45-48-лет. У военного при себе оказалась аптечка, он умело оказал первую помощь раненому.

Автор сообщения отмечает, что мужчина, у которого вся грудь в медалях, доехал до Рязани.

— Для него это может быть рядовой случай, но он спас парня, низкий поклон тебе, — пишет пользовательница Сети.

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