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Армия и СВО

Ветеран СВО из Рязани получил технологичный протез в рамках федерального проекта

Алексей Самохин

Благотворительный фонд «Память поколений» оказал медицинскую помощь по протезированию 20 ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине. 16 ветеранов получили высокотехнологичные протезы нижних конечностей, еще 4 человека — протезы предплечья. Сумма помощи для 20 человек составила 59,9 млн рублей.

Медицинская помощь ветеранам оказана при поддержке Фонда президентских грантов — в конце 2023 года благотворительный фонд «Память поколений» стал победителем конкурса ФПГ и получил грант на реализацию проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий — 28,8 млн рублей.

Валерий Алексеев* закончил военную кафедру в Рязанском радиотехническом университете, после этого, в 2020 году, ушёл на военную службу и с первого дня воевал на СВО. Во время очередной операции Валерий наступил на мину, потерял ногу и получил заражение. Из-за долгих месяцев восстановления и малофункционального протеза он оказался заперт в доме. В рамках проекта Валерий Алексеев получил персональный протез голени модульного типа стоимостью 844 500 рублей, который сделал его жизнь более самостоятельной и комфортной. Теперь Валерий может с лёгкостью передвигаться и вести быт, а сейчас собирается в путешествие на Байкал и в Карелию, чтобы любоваться природой.

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Фонд «Память поколений» начал реализацию гранта в начале февраля 2024 года и к февралю 2025 года полностью закончил протезирование всех обратившихся в рамках гранта ветеранов. Молодые мужчины быстро освоили новые протезы, многие из них благодаря современным технологиям смогли вернуться к своим активным увлечениям: спорту, поездкам на машине, путешествиям и даже горным походам!

О благотворительном фонде «Память поколений»

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За восемь лет деятельности фонда более 19 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую поддержку: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

*ФИО ветерана изменены

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