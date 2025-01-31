Ветеран СВО из Рязани получил технологичный протез в рамках федерального проекта

Благотворительный фонд «Память поколений» оказал медицинскую помощь по протезированию 20 ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции на Украине. 16 ветеранов получили высокотехнологичные протезы нижних конечностей, еще 4 человека — протезы предплечья. Сумма помощи для 20 человек составила 59,9 млн рублей.

Медицинская помощь ветеранам оказана при поддержке Фонда президентских грантов — в конце 2023 года благотворительный фонд «Память поколений» стал победителем конкурса ФПГ и получил грант на реализацию проекта по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий — 28,8 млн рублей.

Валерий Алексеев* закончил военную кафедру в Рязанском радиотехническом университете, после этого, в 2020 году, ушёл на военную службу и с первого дня воевал на СВО. Во время очередной операции Валерий наступил на мину, потерял ногу и получил заражение. Из-за долгих месяцев восстановления и малофункционального протеза он оказался заперт в доме. В рамках проекта Валерий Алексеев получил персональный протез голени модульного типа стоимостью 844 500 рублей, который сделал его жизнь более самостоятельной и комфортной. Теперь Валерий может с лёгкостью передвигаться и вести быт, а сейчас собирается в путешествие на Байкал и в Карелию, чтобы любоваться природой.

Реклама

Фонд «Память поколений» начал реализацию гранта в начале февраля 2024 года и к февралю 2025 года полностью закончил протезирование всех обратившихся в рамках гранта ветеранов. Молодые мужчины быстро освоили новые протезы, многие из них благодаря современным технологиям смогли вернуться к своим активным увлечениям: спорту, поездкам на машине, путешествиям и даже горным походам!

О благотворительном фонде «Память поколений»

Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За восемь лет деятельности фонда более 19 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую поддержку: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

*ФИО ветерана изменены