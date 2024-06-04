Ветеран СВО Иван Гусев преподает ОБЖ в рязанской школе № 76

На СВО Иван отправился по собственному желанию, до заключения контракта работал дальнобойщиком. На фронте парень проявил себя как герой — рискуя собственной жизнью, вынес из-под обстрела пострадавшего товарища, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

Вернувшись на гражданку, Иван обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор помогла ему получить ветеранское удостоверение и оформить все полагающиеся меры поддержки, трудоустроиться в школу учителем ОБЖ.⠀

Представители фонда дружат с Иваном и сейчас — он охотно участвует во всех патриотических мероприятиях, говорит, для него очень важно проявить себя и в мирной жизни.

О том, как изменилась жизнь Ивана Гусева за этот год, смотрите видеоролике.