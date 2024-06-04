Вторник, 4 июня, 2024

Ветеран СВО Иван Гусев преподает ОБЖ в рязанской школе № 76

Автор: 7info

Опубликовано

На СВО Иван отправился по собственному желанию, до заключения контракта работал дальнобойщиком. На фронте парень проявил себя как герой — рискуя собственной жизнью, вынес из-под обстрела пострадавшего товарища, сообщает телеграм-канал администрации Рязани.

Вернувшись на гражданку, Иван обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор помогла ему получить ветеранское удостоверение и оформить все полагающиеся меры поддержки, трудоустроиться в школу учителем ОБЖ.⠀

Представители фонда дружат с Иваном и сейчас — он охотно участвует во всех патриотических мероприятиях, говорит, для него очень важно проявить себя и в мирной жизни.

О том, как изменилась жизнь Ивана Гусева за этот год, смотрите видеоролике.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Начались съёмки фильма проекта «Киноуроки в школах России и мира» в Рязани

Как понять, что вы встретили своего человека: объясняет психолог

Продажи LADA в России значительно выросли, Vesta установила рекорд

Американские эксперты назвали три сценария завершения СВО

С 1 июля в Рязани подорожает горячая вода и отопление

В Михайловском районе на производстве погиб мужчина, упав в приемник готовой продукции

Внук Пугачёвой пошёл на крайние меры, чтобы получить деньги

Павел Малков: Одобренные изменения в бюджет помогут поддержать важнейшие для людей направления

Представитель Совфеда назвал условия применения ядерного оружия

Зеленский пошёл на отчаянный шаг из-за России

В соцсети Х разрешили публиковать эротику и порно

ТНТ раскрыл дату премьеры нового сезона реалити «Выжить в Дубае. Возвращение»

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Начались съёмки фильма проекта «Киноуроки в школах России и мира» в Рязани

Новости Рязани
Губернатор Павел Малков вместе с творческой командой торжественно открыл работу над кинолентой.

Как понять, что вы встретили своего человека: объясняет психолог

Новости мира
Ощущение «бабочек в животе», «ощущение полета» и «желание не расставаться с человеком» часто воспринимаются как признаки истинной любви.

Продажи LADA в России значительно выросли, Vesta установила рекорд

Новости мира
LADA Vesta обновила свой рекорд продаж: в мае было продано 15 009 автомобилей этой модели, что является самым высоким результатом в её истории.

Американские эксперты назвали три сценария завершения СВО

Новости мира
В новой статье американского журнала Foreign Policy обозреватели представили возможные сценарии завершения конфликта на Украине

С 1 июля в Рязани подорожает горячая вода и отопление

Новости Рязани
Об этом информирует пресс-служба рязанских теплосетей.