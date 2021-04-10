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Суббота, 10 апреля, 2021
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Весенний паводок подступает к свалке аккумуляторных отходов в Дубровичах

Елена Лобанова
Фото ГТРК "Ока"

В Дубровичах вода начинает подступать к опасной свалке аккумуляторных отходов. Это может серьезно навредить жителям города. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Если паводок затопит свалу, то мусор будет разбросан по полям. Хуже того — опасные вещества могут оказаться в кранах рязанцев. Все из-за того, что внизу по течению Оки от свалки находится городская водозаборная станция. 

Результаты экспертизы, которую организовал Россельхознадзор, подтвердили загрязнение почвы опасными металлами. Прокуратура Рязанской области потребовала владельцев участка освободить землю от мусора до конца апреля. 

Согласно официальным документам, арендодатель земли знает о сложившейся ситуации и обещает вывезти мусор до 20 апреля.

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