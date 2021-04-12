Вертолёт санавиации привёз в Рязань трёх маленьких пациентов

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За сутки вертолёт санавиации привёз в Рязань трёх детей – двух из Скопина, одного из Ряжска. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

11 апреля около 18 часов пилоты отправились в Скопин. В местном медицинском центре оказывали помощь мальчику, упавшему из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавшего доставили в реанимацию ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

В 22 часа вертолёт вновь вылетел в Скопин к ребёнку 1 года 9 месяцев. Пациента отвезли в реанимацию больницы №11. В час ночи медики совершили вылет в Ряжск к 9-летнему мальчику. Его доставили в областную детскую клиническую больницу.