12.6 C
Рязань
Понедельник, 12 апреля, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медициныТоп новость

Вертолёт санавиации привёз в Рязань трёх маленьких пациентов

7info
- Advertisement -

За сутки вертолёт санавиации привёз в Рязань трёх детей – двух из Скопина, одного из Ряжска. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

11 апреля около 18 часов пилоты отправились в Скопин. В местном медицинском центре оказывали помощь мальчику, упавшему из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавшего доставили в реанимацию ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

В 22 часа вертолёт вновь вылетел в Скопин к ребёнку 1 года 9 месяцев. Пациента отвезли в реанимацию больницы №11. В час ночи медики совершили вылет в Ряжск к 9-летнему мальчику. Его доставили в областную детскую клиническую больницу.

– Сейчас оба мальчика, доставленных в детскую ОКБ, находятся в реанимации в стабильном состоянии. Маленький пациент 11-й городской больницы получает медицинскую помощь. Он также стабилен, – отметили в Минздраве.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]