Вертолёт санавиации Рязанской ОКБ накануне совершил три срочных вылета в Шиловский и Пронский районы.

Как сообщает Минздрав Рязанской области ВКонтакте, на вызовы вылетали врачи-реаниматологи.

Ребёнку 13 лет с ДЦП из Шилово потребовалась профильная медпомощь в детской ОКБ им. Н.В. Дмитриевой. Девочку оперативно доставили под наблюдение областных специалистов.

Второй пациент также из Шилово – 44-летний мужчина с травмами, полученными при распиливании дерева. В настоящее время пострадавший находится в реанимации ОКБ в стабильном состоянии.

Третий случай – 32-летняя пациентка, прооперированная в Новомичуринской межрайонной больнице после разрыва кишечника. Вертолёт санавиации доставил женщину на долечивание в ОКБ. Сейчас она под наблюдением врачей.

В областном минздраве отметили, что с момента возрождения санавиации в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году спасено более 200 человек. После планового техобслуживания вертолёт санавиации возобновил работу в мае этого года.