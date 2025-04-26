Верховный суд разрешил самооборону с ножом для защиты детей

Самооборона с ножом возможна, если нападавших много, а детям грозит опасность, пишет РИА Новости со ссылкой на позицию Верховного суда.

Поводом для разъяснения ВС стал случай в Твери, где во время семейного праздника произошел конфликт. Так, на хозяина дома, у которого на руках была маленькая дочь, и его гостя напали трое пьяных мужчин с палками.

В итоге хозяин дома взял со стола нож и нанес удары нападавшим, они умерли.

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Сначала мужчину обвиняли в убийстве, но суд вынес ему оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной.

Верховный суд посчитал квалификацию правильной, поскольку житель Твери в сложившихся обстоятельствах имел право принять адекватные меры защиты себя, своей семьи, в том числе ребенка.

Теперь другие суды будут руководствоваться этим примером при принятии решений.