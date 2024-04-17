Вербное Воскресенье 2024: какого числа отмечают праздник и какие традиции нужно соблюдать

Вербное Воскресенье православные христиане отмечают ровно за неделю до Пасхи. Такое название праздника — народное. В церковном уставе это торжество именуется Входом Господнем в Иерусалим. Этот праздник считается одним из важнейших в православной традиции.

В чём история и смысл Вербного Воскресенья? Когда Вербное Воскресенье отмечают в 2024 году? Почему в этот день принято освящать в храмах ветви вербы?

Вербное Воскресенье: история праздника, с какими событиями Евангелие он связан

Праздник уходит корнями в события Нового Завета. Согласно священному писанию, когда Иисус приближался к Иерусалиму, толпа людей приветствовала его, устилая путь Спасителя пальмовыми ветвями. Расстилали простолюдины перед ним и свои лучшие одежды.

В то время пальмовые ветви были символом победы и триумфа. С пальмовыми ветвями принято было встречать тех, кто одержал крупные победы. А люди таким образом провозгласили Иисуса истинным царём и Мессией.

Почему на Вербное Воскресенье освящают вербу?

В России, где пальмы встретить можно только в южных уголках, верба стала заменой пальмовым ветвям. Верба — одно из первых деревьев, которое оживает после зимы. Оно символизирует пробуждение природы и воскресение Христово. Пушистые почки вербы, с одной стороны, отсылают нас к мысли о зарождении новой мысли, с другой — напоминают мохнатую мордочку осла, на котором Иисус Христос въехал в Иерусалим.

Считается, что освящённые ветки вербы приносят в дом здоровье, счастье и благополучие. Их запрещено выкидывать после праздничной службы. Ветки вербы весь год хранят за иконами. А ещё используют в различных бытовых обрядах. Например, освящённой вербой гладят по рукам и ногам больных людей.

Какого числа отмечают в России Вербное Воскресенье?

Дата Вербного воскресенья каждый год разная, так как она зависит от даты Пасхи. Вход Господень в Иерусалим в 2024 году встречают 28 апреля. А Пасху Христову будут праздновать 5 мая.

Приметы на Вербное Воскресенье

В народной традиции на Вербное Воскресенье принято гадать на погоду. До наших дней дошли следующие поверья:

Если сильный ветер на Вербное Воскресенье, лето будет ветреным и холодным;

Ясная погода — к богатому урожаю;

Иней или туман утром — к урожайному году;

Дождь сулит хороший урожай;

Если перед Вербным Воскресеньем на вербе распустились почки, год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события;