«Венталл-Девелопмент» выводит на рынок складской недвижимости России производственно-логистические парки «Гранат» и «Янино» 

Компания «Венталл-Девелопмент» планирует реализовать производственно-логистические парки «Гранат» в г. Домодедово (площадь первой очереди составит 100 000 кв. м) и «Янино» в г. Санкт-Петербург (площадь первой очереди составит 100 000 кв. м). Потенциал площадок позволяет увеличить площадь объектов до 250 000 и 180 000 кв. м соответственно. Строительство начнется в 2022 году. Международная компания Knight Frank выступит эксклюзивным партнером по реализации проектов. В задачи Knight Frank будет входить вывод производственно-логистических парков на рынок, привлечение крупных арендаторов, а также комплекс маркетинговых услуг и продвижение нового продукта совместно с девелопером.

В рамках первой очереди производственно-логистического парка «Гранат» (г. Домодедово) планируется построить 100 000 кв. м складских зданий класса А с последующим расширением до 250 000 кв. м для размещения производственных объектов. Площадь земельного участка составляет 72,7 га. ВРИ земельного участка позволяет разместить производственные здания помимо логистических. В целом проект предполагает наличие как спекулятивных площадей, так и объектов по схеме build to rent (BTR). Проект будет реализован в три очереди, что обеспечивает арендаторам возможность планирования и развития на территории производственно-логистического парка. В настоящее время ведутся работы по проектированию. Начало строительства первой очереди запланировано на 2022 год, остальная часть территории предполагает строительство под заказчика с фокусом на производственные компании и организацию рабочих мест. На текущий момент 60 000 кв. м складских помещений класса В в действующем объекте сдается в аренду.

Производственно-логистический парк «Гранат» находится в одном из самых востребованных направлений на юге Московской области. Ближайшие трассы – М4, ЦКАД и А107 – гарантируют высокую транспортную доступность как в сторону Москвы, так и по области, а также для доставки товаров в регионы. Наличие железнодорожного сообщения является дополнительным преимуществом, поскольку в регионе представлено мало проектов с доступом к железной дороге.

Проект «Янино» будет реализован в Санкт-Петербурге на участке площадью 46,2 га. В рамках первой очереди проекта планируется построить 100 000 кв. м. складских помещений класса А с последующим расширением до 180 000 кв. м для размещения производственных объектов. Производственно-логистический парк также будет развиваться спекулятивно и в формате BTR. Концепция проекта уже согласована, выход на площадку спекулятивного блока запланирован на 2022 год.

Новый производственно-логистический парк расположен всего в 3 км от КАД, на восточном направлении, что позволит арендаторам размещать как региональные распределительные центры, так и работать на город, осуществляя экспресс-доставку.

Валерий Жуков, генеральный директор «Венталл-Девелопмент»: «Целью нашей компании является создание сети производственно-логистических парков, которые станут платформой для развития бизнеса компаний-производителей и пользователей складских помещений. Особое внимание мы уделяем социальной функции: созданию дополнительных рабочих мест (к примеру, в Домодедово предполагается создание 4000–6000 рабочих мест) и общественной инфраструктуры в рамках проектов для повышения привлекательности для арендаторов».