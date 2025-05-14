Велосипедиста сбили в Рязани 14 мая

В Рязани 14 мая автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщает госавтоинспекция по области.

ДТП произошло около 16:30 рядом с домом №1 по улице Тимакова. Рязанка 28 лет за рулем автомобиля «Лада Гранта» наехала на велосипедиста. Пострадавшего доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.