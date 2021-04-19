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Понедельник, 19 апреля, 2021
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Великий Пост 2021: как питаться и о чём не забыть 20 апреля

7info7
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Продолжается Великий Пост. Как питаться постящимся 20 апреля и о чём не стоит забывать в этот день?

Службы

Вчера началась последняя неделя Четыредесятницы — сорокадневного периода, установленного для борьбы с грехами и покаяния. Совсем мало времени осталось до Страстной седмицы — совершенно особого периода года, когда вся жизнь христианина сосредотачивается вокруг евангельских событий. В этот день проводится литургия Преждеосвященных Даров.

Дни памяти

В этот день православные христиане вспоминают Святого апостола от 70-и Иродиона, родственника апостола Павла, спутника апостолов Петра и Павла в их путешествиях, убитого язычниками за проповедь христианства.

Пост

Монашеский устав предписывает сухоядение. Позади большая часть поста, и пищевое воздержание вошло в привычку и уже вовсе не кажется сложным.

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