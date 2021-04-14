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Великий Пост 2021: как питаться и о чём не забыть 15 апреля

7info7
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Продолжается Великий Пост. Как питаться постящимся 15 апреля и о чём не стоит забывать в этот день?

Особенности богослужения

15 апреля – Четверг Великого канона. Но так как начало церковного дня принято отсчитывать с вечера, то Великий покаянный канон Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской обычно читаются вечером в среду. В четверг Великого канона утром совершается литургия Преждеосвященных Даров.

Дни памяти

В этот день церковь вспоминает Преподобного Тита. Живший в IX веке святой за свои постнические подвиги, добродетельную жизнь, смирение и молитвы получил от Господа дар чудотворения.

Пост

Чтобы восстановить силы после долгого вечернего богослужения и утренней литургии, в четверг Великого канона обычно даже по строгому уставу разрешается растительное масло.

Подготовлено по материалам сайта foma.ru

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