Ведущей «Новой Фабрики звезд» на ТНТ станет Регина Тодоренко

Стало известно имя ведущей «Новой Фабрики звезд» — легендарного проекта, который телеканал ТНТ запускает совместно с компанией «ВайТМедиа». Вести отчетные концерты и поддерживать участников морально будет Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко призналась, что для нее это культовый проект, ведь ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». О запуске шоу она узнала еще осенью, при этом все это время мечтала стать его ведущей.

«Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее. И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!», — призналась Регина.

От нового проекта Регина ждет новых лиц и молодой крови, которой, по ее мнению, не хватает российскому шоу-бизнесу. Также телеведущая высказалась о наставничестве Сергея Жукова.

Регина Тодоренко, фото: ТНТ

«Наставники — культовые! Я искренне влюблена в творчество Сергея Жукова, его музыку, я на ней росла. И очень уважаю его большую прекрасную семью. Мне очень нравится, как они воспитывают детей, какое образование им дают. Такой наставник как Сергей, кажется, как отец будет воспитывать свою команду на «Новой Фабрике звезд», — прокомментировала ведущая.

Будущим участникам проекта Регина Тодоренко посоветовала всегда оставаться собой, а также рассказала, что помогло стать звездой ей.

«Мне в свое время помогла хитрость, много хитрости. Я много улыбалась всем продюсерам, пыталась, чтобы меня заметили, пыталась показывать свои яркие стороны, но при этом оставалась собой. И я считаю, что в таком проекте, как «Новая Фабрика звезд» нужно быть собой, показывать свои личные качества, не бояться их. Именно за то, какой ты внутри и любит тебя публика!», — подытожила Регина.

«Новая Фабрика звезд» стартует на ТНТ уже совсем скоро. Известно, что в новом проекте будет сразу два наставника. Делать настоящих звезд из молодых дарований будут Сергей Жуков и Сергей Шнуров.