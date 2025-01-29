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Экономика

«Ведомости»: почти половина московских магазинов «Светофор» может приостановить работу

Алексей Самохин

Половина магазинов «Светофор» в Москве может приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора, сообщают «Ведомости».

В столице и Московской области работают несколько десятков магазинов этой сети. По четырём из них суды приняли решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 суток. 

Магазины «Светофор» есть и в Рязани. Пока о каких-то проблемах в них информация не поступала. 

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«Газета.ру» напоминает, что в конце прошлого года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой проверить компанию. По информации депутата, в магазинах могли торговать некачественными товарами. 

Речь шла о нарушении норм маркировки товаров, а также стандартов по производству пищевой продукции, включая молочную продукцию.

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© Информационное агентство 7info

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