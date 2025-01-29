«Ведомости»: почти половина московских магазинов «Светофор» может приостановить работу

Половина магазинов «Светофор» в Москве может приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора, сообщают «Ведомости».

В столице и Московской области работают несколько десятков магазинов этой сети. По четырём из них суды приняли решения о приостановке работы на срок от 60 до 90 суток.

Магазины «Светофор» есть и в Рязани. Пока о каких-то проблемах в них информация не поступала.

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«Газета.ру» напоминает, что в конце прошлого года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой проверить компанию. По информации депутата, в магазинах могли торговать некачественными товарами.

Речь шла о нарушении норм маркировки товаров, а также стандартов по производству пищевой продукции, включая молочную продукцию.