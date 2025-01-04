Вечером на небе над Рязанью Луна закроет Сатурн

В субботу вечером, 4 января, Луна будет видна на небе рядом с планетой Сатурн. Об этом сообщает группа «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Чтобы успеть увидеть Сатурн рядом с краем Луны и наблюдать, как планета скроется за спутником Земли, нужно следить за небом в 20:40. Наблюдать астрономическое явление можно невооруженным глазом, но лучше взять бинокль или телескоп.

Примерно за час до своего захода лунный диск закроет собой планету. Можно будет сделать фотографию явления.

Напомним, сегодня в Рязани наблюдали солнечное гало.