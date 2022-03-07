1.2 C
Рязань
Понедельник, 7 марта, 2022

Вечером 7 марта в Рязани произошёл пожар

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Вечером 7 марта в Рязани произошёл пожар

7info
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В понедельник, 7 марта, в 19.16 поступило сообщение о пожаре в городе Рязани, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

- Реклама -

На пожар выехали 4 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВечером 7 марта в Рязани можно будет наблюдать пепельный свет Луны
Комментарии для сайта Cackle
spot_img