Среда, 18 сентября, 2024

Вечером 17 сентября в Рязани сбили самокатчика

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани под колеса легкового автомобиля попал самокатчик, который передвигался на транспорте с пассажиром. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла 17 сентября, примерно в 19:40, вблизи дома №13 по улице Чкалова. По предварительной информации, самокатом управлял 17-летний рязанец. Вместе с ним на этом же транспорте ехала 14-летняя девушка, также местная жительница.

МОлодые люди столкнулись с автомобилем «Школа Октавия», за рулем которого находилась 37-летняя рязанка. В результате происшествия 14-летняя пассажирка электросамоката получила различные травмы и обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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