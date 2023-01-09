ВЦИОМ: Большинство россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом

Больше половины граждан России смотрят в 2023 год с оптимизмом; 65% ожидают, что наступивший год станет удачным для них. Результаты исследования публикует ВЦИОМ.

2022 год жители страны провожали с хорошим настроением — такой ответ дали 38% опрошенных. Ровный настрой, без негативных эмоций отметили 40% респондентов.

45% участников опроса ожидают, что в целом наступивший год станет хорошим для России. Почти столько же настроены на трудные для страны времена — 51% респондентов.