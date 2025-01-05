Вассерман назвал возрождение СССР неизбежным

Когда-то идея о возрождении СССР казалась совершенно нереальной. Однако сегодня разговоры о том, что Советский Союз, хоть и в несколько изменённой форме, может снова появиться на карте мира, становятся всё более частыми. Причём обсуждают это не только простые люди, но и известные политики. Одним из тех, кто уверенно заявляет о скором восстановлении СССР, является депутат Государственной Думы и эрудит Анатолий Вассерман, пишет «Московский комсомолец».

— Возрождение СССР в том или ином виде — это не просто надежда, это неизбежность, — утверждает Вассерман. — Почему неизбежность? Потому что существует распространённое мнение, что все империи рано или поздно распадаются. Но это касается колониальных империй, где под единым управлением объединены регионы, находящиеся на большом расстоянии друг от друга.

— Существуют также континентальные империи, которые формируются из народов, веками живущих бок о бок и ищущих взаимовыгодные формы сотрудничества, — продолжает он. — Такие империи, даже если и распадаются по каким-то причинам, довольно быстро восстанавливаются. Простейший пример — современный Европейский Союз. Если внимательно посмотреть, можно заметить, что он практически повторяет контуры европейской части Римской империи. А те регионы, которые в Римскую империю не входили, сейчас в составе Европейского Союза ведут себя, как инородные элементы.

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— Россия — это классический пример континентальной империи, — подчёркивает Анатолий Александрович. — Она неоднократно распадалась в своей истории, но всегда восстанавливалась. Причём, как правило, в большем масштабе и в лучшем виде, чем была до распада. Это происходило потому, что народы, живущие на территории России, самостоятельно находили взаимовыгодные формы взаимодействия. Поэтому и в этот раз мы тоже восстановимся.

По мнению Вассермана, возрождение СССР может произойти уже в ближайшем будущем. Более того, он считает, что вероятность этого события весьма велика.

— На вопрос о том, с какой скоростью это произойдёт, я точно ответить не могу, — признаётся Анатолий Александрович. — Возможно, мы успеем это сделать уже в наступившем, 2025 году. А может, потребуется ещё пара лет терпения.