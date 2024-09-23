Понедельник, 23 сентября, 2024

Вассерман: НАТО «отравится собственным ядом», война против России разрушает Альянс

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от www.slon.pics на Freepik

Чтобы добиться победы в спецоперации, нужно разорить НАТО, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru он отметил, что действия Альянса против России вредят в первую очередь самим странам-участникам. По его словам, НАТО «отравится собственным ядом».

«Для победы в спецоперации недостаточно лишь уничтожить силы, которые выставляет Украина. Нужно ослабить и сам Альянс, который поддерживает эту войну. Как это ни удивительно, нам не требуется предпринимать особые усилия — НАТО своими действиями уже наносит вред себе», — сказал Вассерман.

Он считает, что разрушение НАТО — задача вполне выполнимая. Вассерман объяснил, что Альянс атакует Россию из-за кризиса в его собственной системе глобального разделения труда. Он также добавил, что внутри НАТО существуют глубокие противоречия, а США уже десятки лет пытаются подорвать экономику ЕС.

«США целенаправленно подрывают экономику Евросоюза последние 40 лет. Во многом им это удается, и санкции против России бьют сильнее по самим странам НАТО. Россия же находит новых партнеров и решает внутренние задачи», — подытожил депутат.

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