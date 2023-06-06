Василиса Володина рассказала о пикантных последствиях перехода Венеры в знак Льва

День 6 июня ознаменован переходом Венеры в знак Льва. Что это принесёт людям, в своём астропрогнозе рассказала Василиса Володина.

Встречаем Венеру во Льве, а с ней пору самых ярких ухаживаний. Женщины желают праздника и игры, а мужчины не прочь им угодить. Романтические знакомства не обходятся без предварительных переглядываний, которые уже сами по себе часть романа, точнее его бурный зачин.

Кстати, «выпендреж» — не ругательство, что бы ни говорили соседки у подъезда, а неотъемлемая часть лета.

Показать себя с лучшей стороны уже само по себе удовольствие, для женщин особенно, а если еще и на комплимент нарваться, женщина расцветает на глазах. И к черту завистливых критиков!