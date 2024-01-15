Понедельник, 15 января, 2024
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Василиса Володина назвала один знак, который в 2024-м атакуют затмения

7info7
Изображение от cookie_studio на Freepik
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В своём telegram-канале популярный российский астролог Василиса Володина публикует прогноз на 2024 год прогноз для людей, рождённых под знаком Весы.

Володина обращает внимание: затмения атакуют Ваш знак. И если жизнь предлагает события, не сопротивляйтесь. Это уроки, без которых двигаться дальше нельзя. Многое будет завязано на партнёре: придётся учиться считаться с мнением близкого вопреки страху потерять независимость.

Других Весов расставание заставит действовать в одиночку. А для свободных представителей знака велик шанс влюбиться, да так, что… только держись! Начиная с июля, появится огромный соблазн изменять принципам, будьте разумны. Сохранить действия в тайне вряд ли получится, а последствия могут быть большими.

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