Среда, 26 октября, 2022
Татьяна Проводина

Вандалы сломали музыкальный инструмент в рязанском Лесопарке

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Фото Марины Фадеевой из группы Новости Рязани ВКонтакте

В Лесопарке неизвестные сломали уличный ксилофон. Пост об этом появился в группе Новости Рязани ВКонтакте

«Вандалы постарались, видимо…», – пишет автор публикации.

Как пишут в комментариях жители города, к музыкальному инструменты были прикреплены на тросиках две хлопушки. При ударе ими по трубкам ксилофон издавал разные звуки.

Отмечается, что музыкальный инструмент появился в Лесопарке 31 августа. Простоял ксилофон два месяца.

В комментариях рязанцы возмущаются тем, что на любое благоустройство в городе находятся вандалы.

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