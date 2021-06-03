Вандалы разгромили гранитные урны в Липецке на Петровском спуске

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В Липецке вандалы разгромили гранитные урны на Петровском спуске. Ряд объектов удалось восстановить, а некоторые сломаны окончательно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Следы вандализма обнаружили сотрудники управления благоустройства утром 3 июня. Неизвестные сломали четыре урны на бульваре Сорокина, разбили одну на каскаде фонтанов и два объекта свалили.

— Одну урну с бульвара Сорокина специалисты восстановили. Еще три в ближайшее время будут отремонтированы и приварены на места. Две урны на каскаде специалисты поставили на прежние места. Гранитная оплетка последнего объекта полностью разбита и не подлежит восстановлению, — поведала начальник отдела благоустройства Оксана Новикова.

Днем ранее, 2 июня, в Комсомольском парке загорелась урна. Выяснилось, что это произошло из-за плохо затушенной сигареты.

В настоящее время готовится заявление в полицию. На участках были установлены видеокамеры.

Горожан просят бережно относится к городскому имуществу.