Вандалы разгромили гранитные урны в Липецке на Петровском спуске

В Липецке вандалы разгромили гранитные урны на Петровском спуске. Ряд объектов удалось восстановить, а некоторые сломаны окончательно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Следы вандализма обнаружили сотрудники управления благоустройства утром 3 июня. Неизвестные сломали четыре урны на бульваре Сорокина, разбили одну на каскаде фонтанов и два объекта свалили.
Днем ранее, 2 июня, в Комсомольском парке загорелась урна. Выяснилось, что это произошло из-за плохо затушенной сигареты.
В настоящее время готовится заявление в полицию. На участках были установлены видеокамеры.
Горожан просят бережно относится к городскому имуществу.