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Четверг, 31 марта, 2022

Вандалы разгромили часовню и сожгли купель под Нижним Новгородом

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Вандалы разгромили часовню и сожгли купель под Нижним Новгородом

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В Балахнинском районе Нижегородской области вандалы осквернили две святыни, расположенные на источнике Ключик, пишет КП.

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Инцидент произошел вечером 29 марта. Как стало известно, злоумышленники разгромили часовню изнутри, а купель сожгли дотла.

На запечатленных кадрах можно увидеть сгоревшие листы профнастила, из которого была сделана купель. Там были перевернуты редкие предметы мебели, разорваны святые писания и сброшены в воду иконы.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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