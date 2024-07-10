Среда, 10 июля, 2024

Валерию Меладзе предложили продать виллу в Испании и передать деньги на СВО

Автор: 7info

Опубликовано

Валерию Меладзе предложили продать принадлежащую ему виллу в Испании и направить вырученные средства на нужды специальной военной операции (СВО). Таким образом певец сможет продемонстрировать свой патриотический настрой не только на словах, но и на деле, пишет Mash.

Активисты движения «Ветераны России» сообщили Mash, что были впечатлены словами артиста о его желании вернуться на родину. Они предложили Валерию присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне проведения спецоперации. По мнению главы «Ветеранов» Ильдара Резяпова, участие в этих миссиях без лишних слов покажет, что Меладзе действительно отказался от поддержки Вооружённых сил Украины.

Общественники также надеются на финансовую поддержку со стороны певца. Они призывают его рассмотреть возможность продажи виллы в Испании. Средства, полученные от продажи элитной недвижимости, могли бы быть направлены на помощь добровольцам, военнослужащим и подразделениям, находящимся в зоне СВО.

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