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Воскресенье, 5 июня, 2022

Валерий Емец прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых

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Валерий Емец прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых

Валерий Емец, и.о зампреда регионального правительства, министр соцзащиты прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых.

— Подобные случаи недопустимы. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего, — заявил Емец. — Отмечу также, что заведение частное, в систему государственного социального обслуживания не входит. Поэтому Минсоцзащиты такие учреждения не проверяет.

Совместно с уполномоченным по правам человека Натальей Епихиной удалось оперативно выяснить, что телесных повреждений у пациентки нет. По словам директора учреждения, сиделка, о которой речь идет в ролике, находилась на испытательном сроке. После инцидента её уволили.

Хочу добавить, что если ваши близкие столкнулись с проявлением грубости у персонала в каких-либо учреждениях, входящих в систему гособеспечения — обращайтесь в министерство социальной защиты по телефонам горячей линии: 51-36-45; 51-36-34.

По каждому обращению будет незамедлительно проведена проверка.

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