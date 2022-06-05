Валерий Емец прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых

Валерий Емец, и.о зампреда регионального правительства, министр соцзащиты прокомментировал инцидент в Рязанском доме престарелых.

— Подобные случаи недопустимы. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего, — заявил Емец. — Отмечу также, что заведение частное, в систему государственного социального обслуживания не входит. Поэтому Минсоцзащиты такие учреждения не проверяет.

Совместно с уполномоченным по правам человека Натальей Епихиной удалось оперативно выяснить, что телесных повреждений у пациентки нет. По словам директора учреждения, сиделка, о которой речь идет в ролике, находилась на испытательном сроке. После инцидента её уволили.

Хочу добавить, что если ваши близкие столкнулись с проявлением грубости у персонала в каких-либо учреждениях, входящих в систему гособеспечения — обращайтесь в министерство социальной защиты по телефонам горячей линии: 51-36-45; 51-36-34.

По каждому обращению будет незамедлительно проведена проверка.