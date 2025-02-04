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Фото: издательство «Пресса»
Армия и СВО

В зону СВО отправили стройматериалы

Анастасия Мериакри

Из Кадома 4 февраля в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Большая часть помощи — строительные материалы. Два КамАЗа загрузили более 30 кубометрами досок и теса. Пиломатериалы Прага на постоянной основе нашим бойцам поставляют индивидуальные предприниматели Анатолий Корнеев и Юрий Назаров. Стройматериалы доставят в Белгородскую и Курскую области. Там необходимо заново отстраивать блиндажи, обустраивать жилье, укреплять окопы.

Добровольцы из группы «Своих не бросаем – Кадом рядом» подготовили бойцам продукты, дрель, болгарку, постельные принадлежности и теплые вещи. Отдали в зону СВО маскировочные сети и антидроновые одеяла собственного изготовления. Также гуманитарную помощь собрали и передали жители Восходского сельского поселения.

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С передовой в историко-краеведческий центр привезли остатки сбитого вражеского коптера — «Бабы-яги».

В зону СВО отправили стройматериалы С передовой в историко-краеведческий центр привезли остатки сбитого вражеского коптера — «Бабы-яги».
В зону СВО отправили стройматериалы С передовой в историко-краеведческий центр привезли остатки сбитого вражеского коптера — «Бабы-яги».
В зону СВО отправили стройматериалы С передовой в историко-краеведческий центр привезли остатки сбитого вражеского коптера — «Бабы-яги».
В зону СВО отправили стройматериалы С передовой в историко-краеведческий центр привезли остатки сбитого вражеского коптера — «Бабы-яги».

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© Информационное агентство 7info

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