В зону спецоперации доставили гуманитарный груз из Старожиловского района

Житель Старожилово Алексей Якухин вместе с рязанцем Эдуардом привезли нашим бойцам в зоне СВО продукты, хозтовары и подарки к Дню защитника Отечества. 23 февраля они вернулись домой.

Депутат районной думы Гасан Айюбов выделил машину и деньги для доставки гуманитарного груза из Ленинского поселения в зону спецоперации. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Алексей Якухин, председатель совета Старожиловского «Боевого братства», рассказал, что посылки забрали от родственников мобилизованных из Рязанской и Липецкой областей из областной организации ветеранов «Боевое братство» и от сотрудников администрации Ленинского поселения. Гасай Айюбов передал бензопилу, молотки и гвозди.

Водитель из Рязани Эдуард сообщил, что в спецоперации с декабря прошлого года участвует его мобилизованный сын. Эдуард считает своим долгом помочь нашим бойцам на передовой.

По словам главы Ленинского сельского поселения Василия Машковского, постоянно помогают с «гуманитаркой» представители Хрущевского Дома культуры, администрации и местной школы. Помощь оказывают предприниматели и неравнодушные жители поселения.