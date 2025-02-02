В зоне СВО погиб выпускник Рязанского десантного училища, вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов

Сегодня, 2 февраля, в зоне СВО погиб вице-губернатор Приморского края, командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.
Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, в возрасте 51 года. У него остались жена и четверо детей.
Сергей Ефремов закончил Рязанское десантное училище, работал замглавы Уссурийского городского округа, был зампредом ДОСААФ России по экономике и финансам. В марте 2024 года он занял пост вице-губернатора Приморского края.
С начала проведения специальной военной операции Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр». За мужество и отвагу присвоены звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики.