В зоне СВО погиб церковнослужитель

В зоне СВО 27 декабря 2024 года погиб иподиакон (помощник диакона во время богослужений) Ярослав Титов (в крещении Вячеслав). Об этом сообщает группа «Никольский храм города Касимов» ВКонтакте.

Ярослав учился в Рязанской Православной семинарии. Служил иподиаконом в Касимове и Рязани. Иподиакон — это высшая ступень церковнослужителей, не имеющих священного сана. Учась на третьем курсе Вячеслав пошел добровольцем в зону СВО.



Друзья и сослуживцы вспоминают Вячеслава как доброжелательного, исполнительного и трудолюбивого человека, который никогда не отказывал в помощи. Ярослав погиб героем, исполняя Божию заповедь: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

