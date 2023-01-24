Вторник, 24 января, 2023
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В ЖК «Голландия» в продаже осталось всего 14 квартир, ввод уже весной

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Парковый квартал «Голландия» от девелоперской компании «Мармакс» будет введен в эксплуатацию уже этой весной – на данный момент в продаже осталось лишь 14 квартир. При этом стоимость квадратного метра до сих пор остается привлекательной как в разрезе сегмента бизнес, так и при рассмотрении всех качественных характеристик.

Стоимость квадратного метра в комплексе начинается от 97 тыс. рублей, что полностью соответствует среднему рыночному показателю. Интересно, что на сегодняшний день в некоторых жилых комплексах, находящихся на стадии котлована, зафиксирована аналогичная или даже более высокая цена.

«Уже на текущий момент в продаже осталось лишь 14 квартир площадью от 38 кв. м до 177 кв. м. Представлена вся ассортиментная линейка – от одно- и двух- до трехкомнатных квартир и единственного двухуровневого лота. Каждая из них предусматривает все необходимое для проживания с комфортом: просторную кухню-гостиную, теплые лоджии, позволяющие максимально эффективно и эргономично использовать пространство – например, организовать кабинет, а также мастер-спальни и гардеробные, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – При этом для своих клиентов мы предлагаем разные форматы оплаты – как за наличный расчет, так и с использованием ипотеки. Субсидированная ставка составит от 3% годовых и позволит существенно снизить переплату».

Парковый квартал «Голландия» находится в большом центре Рязани и примечателен собственным парком более 1 Га, с ландшафтным дизайном, многоуровневым освещением и озеленением в концепции 4 сезона. Комплекс выполнен в лаконичном голландском стиле архитектуры, исполненный в природных оттенках. Двор будет закрыт от машин и посторонних и находиться под круглосуточным видеонаблюдением, а для автовладельцев организован удобный подземный паркинг. В комплексе также будет реализован уникальный комьюнити центр, где жители смогут общаться, учиться, отмечать праздники, отдыхать и даже развивать собственный бизнес.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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