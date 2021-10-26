В ЖК «Еврокласс» построят школу и детский сад

Московское проектное бюро Glorious специально для ГК «Зелёный сад» разработало проект муниципальной школы и детского сада возле жилого комплекса в Кальном. Строительные работы по возведению школы уже стартовали.

В образовательных учреждениях по проекту предусмотрено создание особого пространства — уникального для региона, — которое учитывает традиции классического образования и экспериментальных методик.

Школа на 1100 мест со специальным оснащением, оборудованием, площадками и пространством для занятия наукой, творчеством будет способствовать самореализации и развитию талантов учеников с малых лет.