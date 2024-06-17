В жилом комплексе «Арт Кварталы» на 80% завершена разработка котлована

В девелоперской компании «Мармакс» рассказали о динамике строительства проектов в мае 2024 года.

В 1 и 2 корпусах городского квартала «Манхэттен» на 60% завершено остекление 1 этажа, готовность отделочных работ достигает 55%, а устройство кровли стилобатной части – 30%. Помимо этого, в проекте продолжаются работы по организации водоснабжения и водоотведения по паркингу – они выполнены уже на 70%, внешние сети электроснабжения готовы на 10%, электроснабжение в целом – на 65%. В 3 корпусе жилого комплекса полностью завершено устройство железобетонного каркаса четвертого и пятого этажей, шестой этаж готов на 40%.

В третьей очереди паркового квартала «Голландия» на 75% выполнено остекление секций А, Б и В, на 90% завершен монтаж воздуховодов в паркинге, устройство кровли секции А готово на 55%. Продолжаются работы по устройству мокрого фасада, сейчас их готовность находится на уровне 35%, а также работы по устройству внутреннего электроснабжения и внутреннего водоотведения.

В резиденции «Медный» на 99% завершено устройство монолитных конструкций шестого этажа, на 42% – седьмого этажа. Работы по производству вертикальной гидроизоляции подземного паркинга выполнены на 47%, монтаж вентиляционных блоков – на 52%. Готовность кирпичной кладки стен и перегородок на первом этаже составляет 18%. В жилом комплексе «Арт Кварталы» уже на 80% завершена разработка котлована, устройство фундаментной плиты секций А4 и А3 выполнено на 23%, секций А2 и А1 – на 50%. Практически завершены устройство и обвязка шпунтового ограждения.

«Строительство проекта ”Арт Кварталы” ведется активными темпами, в будущем в данном комплексе мы реализуем концепцию ”города в городе”, которая станет уникальным предложением для современной Рязани. Среди арендаторов в нем появятся медицинский центр, центр детского развития, сетевой фитнес-центр, офисы, коворкинги и многое другое, что позволит нам расширить инфраструктуру Большого центра, – комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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