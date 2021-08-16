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В Жердевском районе злоумышленники уничтожили 32 ампулы вакцины от COVID-19

Елена Лобанова
В Жердевском районе злоумышленники уничтожили 32 ампулы вакцины от COVID-19
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В пятницу, 13 августа, полицейские обнаружили в прогоревшем костре 32 ампулы с вакциной от коронавируса. Находку сделали в селе Павлодар Жердевского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. 

Правоохранители нашли очаг в 40 метрах от здания фельдшерского пункта. Внутри было 32 ампулы вакцины от коронавируса. Следователи считают, что таким образом злоумышленник хотел скрыть улики преступления. 

— В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Полицейские получили серию данных препаратов. Под проверку попали и медики, которые вакцинировали граждан в местном фельдшерском пункте, — говорится в сообщении. 

Еще одно нарушение с вакцинацией от COVID-19 полицейские нашли в Кирсановском районе. Выяснилось, что медработник фельдшерского пункта за денежное вознаграждение включила в отчет о вакцинации от коронавируса 39-летнюю местную жительницу. При этом женщина прививку не делала.

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