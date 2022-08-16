В Железнодорожном районе Рязани ликвидировали наркопритон

В квартире дома на улице Котовского, как установили оперативники, собирались компании молодых людей. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области и ОМВД России по Железнодорожному району Рязани.

В жилище 32-летнего неработающего жителя областного центра был организован наркопритон, там употребляли синтетические наркотики.

Хозяина квартиры задержали. Правоохранители нашли и изъяли в жилище предметы, используемые для потребления запрещённых веществ.

Против мужчины дознаватель ОМД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по части 1-ой статьи 232-ой УК РФ. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.