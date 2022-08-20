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В здании бывшей рязанской обувной фабрики откроют гостиницу

Здание, где в Рязани раньше располагалась обувная фабрика, хотят реконструировать. Такие планы врио губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с министром строительства и ЖКХ РФ Ираком Файзуллиным.

Файзуллин прибыл с рабочей поездкой в регион 19 августа. В областном центре он осмотрел несколько объектов: Рязанский Кремль, ЦПКиО и другие.

Обсуждая дальнейшую судьбу здания бывшей обувной фабрики, глава региона и федеральный министр отметили, что а в дальнейшем там можно гостиницу и офисные помещения.

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