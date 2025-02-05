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Семья и отношения

В ЗАГС на тройке лошадей: Сергей и Татьяна отпраздновали 50-летний юбилей свадьбы

Анастасия Мериакри

Сергей и Татьяна Коченковы отпраздновали 50-летний юбилей свадьбы. В этот день много лет назад они приехали зарегистрировать свои отношения на тройке лошадей. Историю любви супругов рассказала руководитель ЗАГСа Рязанской области Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Сергей и Татьяна учились в сельской школе Рыбновского района. Потом уехали получать образование в Рязань. После вернулись в родное село и уже здесь стали парой.

Сергея призвали. В армию раньше забирали на 2 года, а если призовут на флот, то служить приходилось все 3 года. Сергей попал на подводную лодку Северного флота. Все эти годы Татьяна терпеливо его ждала — знала, что жизнь свою связать хочет только с ним. По возвращению любимого пара сыграла свадьбу. У супругов родилось трое сыновей и четверо внуков.

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Возлюбленные совершенно разные. Сергей — добрый, уступчивый. Татьяна — волевая, сильная. Как же прожили вместе 50 лет? Они глубоко уважают друг друга и безмерно любят. Их семья — пример супружеской верности и счастья.

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