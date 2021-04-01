В Забайкальском крае мужчина надругался над 5-летней дочерью

В поселке Забайкальск мужчина совершил в отношении своей дочери насильственные действия сексуального характера. Девочке только 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Следователи считают, что все произошло в ночь на 31 марта. В одном из поселков Забайкальского края 33-летний мужчина выпил алкоголь, находясь дома. Вместе с ним в помещении была и его 5-летняя дочь. Подозреваемый совершил в отношении нее насильственный действия сексуального характера.

В тот вечер матери не было дома. А утром, как только женщина пришла домой, ребенок все рассказал. Отец девочки скрылся сразу после совершения преступления. На попутках он добрался до Читы, где сам пришел в полицию.

— Следователи задержали мужчину на 48 часов. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Помимо 5-летней девочки, у мужчины есть и 3-летний сын. Мальчик не пострадал, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.