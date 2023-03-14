В Забайкалье полицейский поскользнулся во время стрельбы и убил водителя

Прокуратура запросила 3,5 года колонии общего режима для полицейского, который случайно застрелил водителя, сообщил портала «Чита.Ру».

Инцидент произошел 14 января прошлого года в городе Балей. Начальник отделения ГИБДД межмуниципального отдела полиции участвовал в погоне за нарушителем, превысившим скорость. Тот отказывался остановиться по требованию.

Вскоре мужчина выбежал из машины, чтобы скрыться. Тогда правоохранитель произвел не менее четырех выстрелов.

«По данным следствия, полицейский безосновательно вытащил табельный пистолет и начал стрелять. Полицейский поскользнулся, и одна из пуль попала водителю в голову», – говорится в публикации.

Стражу порядка огласят приговор третьего апреля.