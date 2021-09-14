В Ярославской области пенсионер заминировал огород возлюбленной

В Переславле-Залесском 74-летний местный житель получил 4 года колонии за то, что пытался подорвать на самодельном взрывном устройстве свою возлюбленную. Об этом сообщает портал «76.RU».

Мужчина установил растяжку на дачном участке. Причина, побудившая его это сделать, — отвергнутая любовь. План осужденного был в том, чтобы причинить вред женщине, а затем ухаживать за ней. Так, по его мнению, она смогла бы его полюбить.

К счастью, хозяйка участка смогла вовремя обнаружить подозрительный предмет. Приехавшие на место сотрудники правопорядка обезвредили растяжку. Позже в квартире мужчины был проведен обыск, где удалось обнаружить незаконно купленный порох. После судебного разбирательства пенсионера приговорили к 4 годам лишения свободы.